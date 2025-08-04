Avustralya'da 10 Yıl Sonra Bir İlk! Yüzlerce Araç Mahsur, Binlerce Ev Karanlıkta Kaldı
Avustralya’nın doğusunda 10 yıl aradan sonra yağan kar hayatı felç etti. Bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bu seviye 1980’lerden bu yana rekor olarak kayıtlara geçti.
Avustralya’nın doğusundaki New South Wales (NSW) ve Queensland eyaletleri, on yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.
10 YIL SONRA
Avustralya Meteoroloji Dairesi’nden meteorolog Miriam Bradbury, NSW’de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını ve bunun 1980’lerden bu yana bölge için rekor seviyeye yaklaştığını açıkladı. Bradbury, Queensland'de de benzer şekilde 10 yıldır görülmeyen bir kar yağışı yaşandığını belirtti.
100’DEN FAZLA ARAÇ MAHSUR KALDI
NSW Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun kar yağışı ve beraberindeki fırtına nedeniyle 100’den fazla araç yollarda mahsur kaldı. Ayrıca, binlerce evin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Yetkililer, bölgede hava koşullarının bir süre daha zorlu olabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA