Nijerya'da Peş Peşe Silahlı Saldırılar! 5 Ölü, 50 Kayıp

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyelerinin 16 ayrı bölgede gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 50 kişi ise kaçırıldı.

Nijerya'da Peş Peşe Silahlı Saldırılar! 5 Ölü, 50 Kayıp
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Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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Kaynak: AA

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