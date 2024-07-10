Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Eşi Carla Bruni'yi de Vurdu

Fransa'da 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk davası, onun eşi Carla Bruni'yi de gündeme getirdi. Bruni, Sarkozy'ye yöneltilen suçlamalarla bağlantılı olarak yeniden ifadeye çağrıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, mayıs ayında Sarkozy'nin yargılandığı yolsuzluk davasında şüpheli olarak ifadeye çağrılan eşi Bruni tekrar hakim karşısına çıktı.

Sarkozy'nin yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Libya Finansmanı davasında tanık statüsündeki iş insanı Ziad Takieddine'ye, Sarkozy hakkındaki suçlamalarını geri çekmesi için baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili daha önce ifade veren Bruni, davadaki rolü nedeniyle yeniden gündeme geldi.

ADLİ KONTROL ŞARTI GETİRİLDİ

Fransız gazetesi Le Monde, adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, mahkemenin bugünkü duruşmada Bruni'ye suçlama yöneltildiğini öne sürdü. Haberde, Bruni'nin, davada tanık statüsündeki Ziad Takieddine'ye Sarkozy aleyhindeki ifadelerini geri çekmesi için baskı yapmak ve yolsuzluk yapanlarla işbirliğine gitmekle suçlandığı iddiası yer aldı. Bruni'ye ayrıca adli kontrol şartı getirildi.

Sarkozy'ye, 6 Ekim 2023'te, yolsuzlukla yargılandığı Libya Finansmanı davasının "kilit ismi" olan Ziad Takieddine'ye ifadesini geri çekmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle 2 suçlama yöneltilmişti. Sorgu hakimleri, Sarkozy'nin kendisi aleyhine ifade veren ancak daha sonra ifadelerini geri çeken iş insanı Takieddine'ye baskı yaptığına ilişkin yeterli delillerin olduğuna hükmetmişti.

OLAY

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İddiaların ardından 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye, kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA