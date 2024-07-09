İsrail Ordusu Yine Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

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İsrail Ordusu Yine Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, Han Yunus kentinin Abesan bölgesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okul hedef alındı. Saldırıda en az 29 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombaladığı ve bu saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail Ordusu Yine Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okula düzenlediği saldırı düzenlemişti. Korkunç saldırıda yerinden edilmiş 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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