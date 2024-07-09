Rus Muhalif Navalny'nin Eşi Hakkında Tutuklama Kararı

Rusya'nın muhalif siyasetçiler ve aktivistler üzerindeki baskısı devam ediyor. Başkenti Moskova'daki Basmannıy Mahkemesi, muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme, Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiğini belirtti. Yuliya Navalnaya'nın da tutuklanması, Kremlin'e muhalif olan kişilere yönelik süren baskıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Aleksey Navalny, 2021 yılında Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmış ve daha sonra 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rus muhalif, geçen yıl Şubat ayında cezaevinde hayatını kaybetmişti.