Güney Afrika'da Filler, Fotoğraflarını Çeken İspanyol Turisti Ezerek Öldürdü

Güney Afrika'da Pillanesberg Ulusal Parkı'nı ziyaret eden İspanyol turist, fil saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'da Filler, Fotoğraflarını Çeken İspanyol Turisti Ezerek Öldürdü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alan Pillanesberg Ulusal Parkı'nı ziyaret eden İspanyol turist, fillerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, parkta gördüğü fil sürüsünün fotoğrafını yakından çekmek üzere aracını terk eden 43 yaşındaki erkek turistin, filler tarafından ezilerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

ARAÇTAN İNMEYEN TURİSTLER KURTULDU

Ölen kişiyle aynı araçta yolculuk yapan ve aracı terk etmeyen diğer 3 turistin olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve dünyanın en kalabalık fil nüfusuna sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Bu bölgedeki ulusal parkların sunduğu güvenli ortamda sayıları hızla artan filler, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde insanlara da saldırabiliyor.

Park yetkilileri, ziyaretçileri asla araçlarından ayrılmamaları ve araçla dahi fil sürülerine fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

Olayın meydana geldiği Pillanesberg Ulusal Parkı, Johannesburg şehrine yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta bulunuyor ve şehri ziyaret eden turistlerin sıklıkla tercih ettikleri safari mekanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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