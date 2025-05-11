Şam'da Teknoloji ve Eğitim Kampı

Katılımcılara bilişim ve girişimcilik alanlarında hem teorik hem de pratik eğitimin verildiği kampta istihdam fırsatları da ele alındı. Kampa katılan yerli ve yabancı 6 şirket, işe alım sözü verdi.

Etkinliğe aralarında İsviçre, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu ülkelerden 50 konuşmacı katıldı. Etkinliğin organizatörlerinden İskoçya'nın Aberdeen Üniversitesinde görevli Dr. Nour Halebi, kampın temel amacının gençleri dijital iş gücü piyasasına hazırlamak olduğunu söyledi.

Halebi, "Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gönüllü Suriyeliler olarak, vatanımıza fayda sağlayacak bir şey yapmak istedik. Suriyeli gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek onlara gerçek iş fırsatları sunabilecek bir kamp tasarladık." dedi.

Şam'da 9 Mayıs'ta başlayan "Nahdatek" teknoloji ve eğitim kampı, bugün sona erecek.

Kaynak: AA