İsrailli Yetkili Tarih Verdi! Gazze'de Savaş Ne Kadar Sürecek?

İsrailli bir emniyet yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 2 sene daha sürebileceğini ifade etti.

İsrailli Yetkili Tarih Verdi! Gazze'de Savaş Ne Kadar Sürecek?

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, ismi verilmeyen İsrailli bir emniyet yetkilisi, "Hamas'ı yenmek için Gazze'deki şiddetli çatışmaların en az 2 yıl sürebileceğini" söyledi.

Söz konusu yetkili, "bu görevi tamamlamak için muhtemelen iki yıla ihtiyaçları olacağını" dile getirdi.

İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 28 Nisan'da Kudüs'te düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail güvenlik kabinesi 5 Mayıs'ta, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

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Kaynak: AA

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