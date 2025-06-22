Şam'da Kilisede Patlama! Çok Sayıda Ölü Var

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Şam'da Kilisede Patlama! Çok Sayıda Ölü Var
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Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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