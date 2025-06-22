Küresel Kriz Kapıda! İran'dan Misilleme Sonrası 'Hürmüz' Hamlesi: Akaryakıt Fiyatları Uçabilir

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İsrail-İran savaşı 10. gününe girerken, ABD de İran'ın üç nükleer tesisini vurarak savaşa fiilen dahil oldu. Tüm dünyada gözler Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerdeyken, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek çok önemli bir gelişme yaşandı.

Dünya petrolünün dörtte birinin, doğal gazın da beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na İran’ın mayın döşemesi ihtimali gündeme gelince, İran basını çok önemli bir hamleyi duyurdu. İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdiği belirtildi.

ABD: DONANMAMIZ MAHSUR KALIR'

Bu karar alınmadan önce gündeme gelen tartışmalarda ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu ve bu hamlenin ABD Donanması'na ait tüm gemileri Basra Körfezi'nde mahsur bırakabileceğini aktardı.

ABD'DEN ÇİN'E ÇAĞRI

ABD, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunan Hürmüz Boğazı, sadece bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktası.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesi. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır.

Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynayan Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktası. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir kriz, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahip.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanma veya çatışma durumu, sadece enerji fiyatlarını değil, küresel ticaret dengelerini de etkiler. Bu nedenle boğaz, hem askeri hem ekonomik açıdan uluslararası güçlerin yakın takibinde. ABD başta olmak üzere birçok ülke, bu bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütüyor.

Kaynak: Haber Merkezi