İran Resti Çekti, ABD Tehdit Etti… 'En Büyük Hataları Olur!'

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İsrail ve İran arasında başlayan savaşa, İran’a nükleer füze fırlatarak ABD’nin de dahil olmasının ardından 3 ülke arasında tansiyon yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı barış diplomasisi sonrasında ABD’nin savaş hamlesini ‘ABD diplomasiye ihanet etti’ diyerek değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas, İstanbul’da yaptığı konuşmada ABD’yi eleştirmişti.

'KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI' DEMİŞTİ

Abbas ‘ABD bir nükleer tesise saldırarak kırmızı çizgiyi geçmiş oldu. Kahramanca ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Batı ülkelerine güvenmedik. Şimdi onlarına güvenmemiz için daha çok neden var’ demişti.

'İRAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

Abbas’ın bu açıklamalarının ardından ABD’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile görüşmeye hazır olduklarını iletti. Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi.

'ÇATIŞMAYI UZATMA NİYETİMİZ YOK'

İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıların bu ülkenin nükleer programını geriletmekte başarılı olduğunu öne süren Vance, çatışmayı daha fazla uzatmayı ve büyütmeyi istemediklerini vurguladı.

Vance, “Trump, bu eylemi hafife almıyor ama bu aynı zamanda İran ile ilişkileri ve görüşmeleri yeniden başlatmak için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

İlişkileri yeniden tesis etmek konusunda Tahran yönetiminden de dolaylı mesajlar aldıklarını iddia eden Vance, "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Başkan Trump'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, "İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz." diye konuştu.

'İRAN İÇİN İNTİHAR OLUR'

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline değinen Vance, "Bence bu İran'ın kendisi için intihar olur." ifadesini kullandı.

İran'ın bütün ekonomisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade eden Vance "Kendi ekonomilerini mahvetmek ve dünyada karışıklığa neden olmak istiyorlarsa, bu onların kararı olur. Ama neden böyle bir şey yapsınlar ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA