Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin başkent Şam’a başlattığı operasyonlar nedeniyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı. Havalimanından ilk uçuş bugün Halep'e yapıldı.

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Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin Şam'a ilerleyişiyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açıldı.

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığınmasının ardından ülkenin kontrolünün Heyet Tahrir eş-Şam'a (HTŞ) geçmesiyle birlikte Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e - Resim : 1

İLK UÇUŞ HALEP’E

Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşti.

Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.

Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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