CHP PM 'Suriye' Gündemiyle Toplandı: Esad Sonrası İzlenecek Yol Haritası Ele Alındı

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve buna yönelik partinin izleyeceği yol haritasını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

4,5 saat süren toplantıda, PM Üyeleri, hem yaşanan son gelişmeler hem de CHP'nin Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurullarının çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika, Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda sunum yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi