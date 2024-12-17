TBMM Genel Kurulu’nda 'Süre' Pazarlığı: Başkanvekili Önder’den Bakan’a Zam Esprisi

Ünsal Ergel/ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 bütçesi görüşüldü. TBMM Başkanvekili olarak oturum yöneten Sırrı Süreyya Önder, zaman zaman yaptığı ince esprilerle salondaki milletvekillerini sıkça güldürdü.

'HEPİNİZİN İÇİNDEN ERGEN OĞLAN ÇIKTI'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Ticaret bakanı Ömer Bolat, 35 dakikalık konuşmasının ardından Başkanvekili Önder, süresini 1’er dakika uzattı. Ancak yine önündeki metin bitmediği için Bakan Bolat, “Sayın Başkanım, çok önemli bir konu, üç dakika rica ediyorum. Bakın, 13 saat bekledik” dedi.

Bu sırada TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında bakanın süresinin uzatılmasına ilişkin sözlü tartışmalar yaşandı. Elindeki tokmağı masaya vurarak tartışmaları bitiremeyen Başkanvekili Önder, milletvekillerine “Bir dakika ya! Allah Allah! Hepinizin içinden bir ergen oğlan çocuğu çıktı ya!” şeklinde konuştu.

İLGİNÇ 'ZAM' BENZETMESİ

Bu talebi cevaplayan Başkanvekili Önder, “Sayın Bakan, bu, şöyle bir şey, şuna benziyor: Mesela benim ‘En düşük emekli aylığı alanlara 3 puan daha verin’ demem ne kadar yasal bir zeminse sizin beş dakika daha istemeniz o kadar yasal bir zemin” dedi.

Bu sözler üzerine salonda gülüşmeler yaşanırken, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Eğer 3 puan veriyorsa üç dakika verin Başkanım. On dakika da konuşma verin Başkanım” dedi.

'SÖZ VERSİN, SÜRE VEREYİM'

Gülüşmelerin ardından Bakan Şimşek’e dönen Başkanvekili Önder, “Ona göre gene, Sayın Şimşek söz versin ‘En düşük emekli aylıklarına 3 puan daha vereceğiz’ diye, süre vereyim” dedi. Bakan Şimşek ve komisyonda bulunanların gülüşmelerinin ardından Önder, Bakan Bolat’a sözünü tamamlaması için 1 dakika daha ek süre verdi.

Kaynak: Haber Merkezi