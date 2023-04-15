Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Ukrayna'nın Slovyansk şehri Askeri-Sivil İdaresi Başkanı Vadim Liakh, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şehre yönelik 14 Nisan'da düzenlenen füze saldırıları hakkında bilgi verdi.

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Saldırıda ölenlerin sayısının 9'a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti. Rus ordusunun, Slovyansk'a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA