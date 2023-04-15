Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk şehrine dün düzenlediği füze saldırıları sonucu ölenlerin sayısının, 9'a yükseldiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Ukrayna'nın Slovyansk şehri Askeri-Sivil İdaresi Başkanı Vadim Liakh, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şehre yönelik 14 Nisan'da düzenlenen füze saldırıları hakkında bilgi verdi.

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Saldırıda ölenlerin sayısının 9'a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti. Rus ordusunun, Slovyansk'a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu
Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif.. Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif..
TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz.. TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz..
Siyasi istikrara kavuşamayan Afrika ülkesinde silahlı çatışma büyüyor: Başkanlık Sarayı ele geçirildi Siyasi istikrara kavuşamayan Afrika ülkesinde silahlı çatışma büyüyor
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim? Son ankete göre kazanan kim?
20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da 20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!