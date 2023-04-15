Siyasi istikrara kavuşamayan Afrika ülkesinde silahlı çatışma büyüyor: Başkanlık Sarayı ele geçirildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı.

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Sudan'ın başkenti Hartum'da Cumartesi günü Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çıkan çatışmalarda ağır silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Paramiliter Hızlı Destek Güçleri, Başkanlık Sarayı ile birlikte Sudan Ordu komutanının konutu ve Hartum Uluslararası Havaalanı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ancak bağımsız kaynaklar bu açıklamayı henüz teyit etmedi.

ORDU İLE PARAMİLİTER GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

Çatışma, ordu ile son dönemde etkisini arttıran Hızlı Destek Güçleri güçlü arasında günlerdir süren ve bir çatışma endişesi yaratan gerginliğin ardından meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü yaptığı açıklamada Sudan'daki durumun "kırılgan" olduğunu söyledi ancak sivillerin liderliğindeki bir hükümete geçişi tamamlamak için hala bir fırsat olduğunda ısrar etmişti.

İki güç arasındaki silahlı mücadelenin son dönemde hem ekonomik çöküşün arttığı hem de kabileler arasında şiddetinin alevlendiği ülkede Afrika ülkesinde uzun süreli çatışmalara yol açmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA

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