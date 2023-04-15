Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu

Kağıt uçakla en uzağa uçuş rekoru kırıldı. Yeni rekor 88 metre oldu.

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Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu

Kağıt uçakla en uzağa uçuş rekoru Nisan 2022'de 77 metre ile Güney Kore'de Güney Kore'deki 3 kişi tarafından kırılmıştı. Bundan önce rekor ise on yılı aşkın bir süredir kırılamamıştı.

88 metreyle kağıt uçak rekoru kırıldı.

Chip.com’da yer alan habere göre, Boeing'de sistem mühendisi olarak çalışan ve 88 metre ile kâğıt uçak rekorunu ele geçiren Dillon Ruble "Bu, havacılıkla ve prototip tasarlama hakkında düşünme ile bağlantılı" diyor.

500 SAATE YAKIN ÇALIŞTILAR

Ruble, yine Boeing'de mühendis olan Garrett Jensen ve havacılık mühendisi Nathaniel Erickson ile birlikte çalışmış. Üçlü, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği ile makine mühendisliği eğitimi almışlar.

Ekip, çok sayıda prototip oluşturup test etmek ve aerodinamik üzerine yaklaşık 500 saat çalışmış. Yani bu başarının aylar süren bir çabanın ardından geldiğini söylüyorlar. Mühendisler son tasarımlarını 2 Aralık 2022'de test ettiler ve rekor Ruble'nin üçüncü atışında kırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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