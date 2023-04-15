Bir saatte 3 bin 206 şınavla dünya rekoru

Avustralya'da Lucas Helmke isimli muhasebeci, bir saatte 3 bin 206 şınav çekerek dünya rekoruna imza attı.

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Bir saatte 3 bin 206 şınavla dünya rekoru

Avustralya'da Brisbane'da yaşayan 33 yaşındaki Helmke, geçen yıl bir başka Avustralyalının kırdığı rekoru geliştirdi.

CNN'nin haberine göre, yerel bir spor salonunda rekora hazırlanan Helmke, 3 bin 206 şınav çekerek bir ilki başardı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Helmke, bir yaşındaki oğluna "hiçbir şeyin imkansız olmadığını" göstererek ilham vermek istediğini belirtti.

Rekora hazırlanmasının iki ila üç yılını aldığını söyleyen Helmke, sertifikasını Facebook hesabından yayınlayarak "Bu (rekor), nihayet geldi." dedi.

Resmi dünya rekorunun standartlarını karşılamak için her şınavın kusursuz olması gerekiyordu. Helmke, çektiği 34 şınav standartlar uymamasına rağmen önceki rekorları da aştı.

Önceki rekor, Nisan 2022'de 3 bin 182 şınavla Daniel Scali tarafından kırılmıştı.

Kaynak: AA

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