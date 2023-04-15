Erivan'da Azerbaycan bayrağı yakıldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde, sahneye atlayan bir izleyici Azerbaycan bayrağını ateşe verdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim spor organizasyonlarına da yansıdı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Avrupa Halter Şampiyonası açılışında, turnuvaya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada Azerbaycan bayrağı bir kişi tarafından ateşe verildi.
Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: