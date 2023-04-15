Erivan'da Azerbaycan bayrağı yakıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde, sahneye atlayan bir izleyici Azerbaycan bayrağını ateşe verdi.

Son Güncelleme:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim spor organizasyonlarına da yansıdı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Avrupa Halter Şampiyonası açılışında, turnuvaya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada Azerbaycan bayrağı bir kişi tarafından ateşe verildi.

Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Azerbaycan - Ermenistan gerilimi
Son Güncelleme:
Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları.. Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..
Japonya Başbakanı Kishida'nın seçim konuşması öncesinde korkutan patlama Japonya Başbakanı'na sis bombalı saldırı
Bir saatte 3 bin 206 şınavla dünya rekoru Bir saatte 3 bin 206 şınavla dünya rekoru
Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!
Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..