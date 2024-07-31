Rusya'dan Google ve TikTok'a 'Sansüre Aykırılık' Cezası

Rusya'da mahkeme, bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediği için Google ve TikTok'un toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

Rusya'dan Google ve TikTok'a 'Sansüre Aykırılık' Cezası

Dünyanın en popüler dijital platformları Google ve TikTok'a açılan davalar, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon olmak üzere 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA

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