Libya Başbakanı'nın Oğlu Türkiye'de Hayatını Kaybetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe, Türkiye'de yaşamını yitirdi. Abdurrahman Dibeybe'nin İstanbul'daki bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Libya Başbakanı'nın Oğlu Türkiye'de Hayatını Kaybetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe, Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında yaşamını yitirdi.

Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ciğerparem beni aniden ve hiçbir uyarı olmaksızın terk etti. O, anne ve babasına saygılı, görevini yerine getiren, yumuşak huylu ve hoşgörülü biriydi. Allah sana rahmet etsin Abdurrahman" ifadelerini kullandı.

Libya medyasında yer alan haberlerde, hastalığı ilerleyen 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe'nin kısa süre önce nakledildiği İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

TAZİYE MESAJI

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Dibeybe ailesine taziye ve sabır dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kardeşimiz Abdurrahman Dibeybe’ye Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Başbakan’a, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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