Rusya'da IŞİD'li tutuklular 2 gardiyanı rehin aldı

Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki bir gözaltı merkezinde IŞİD bağlantılı 6 mahkum 2 gardiyanı rehin aldı. Gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi IŞİD bağlantılı 6 mahkumu öldürerek etkisiz hale getirdi.

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Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. IŞİD bağlantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı. Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.

OPERASYONDA SUÇLULAR ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, “Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı” denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya IŞİD
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