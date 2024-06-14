Putin'den Ukrayna'ya 'barış' önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerinin ön koşulların sağlanması halinde 'hemen' başlayabileceğini aktardı.

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Putin'den Ukrayna'ya 'barış' önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair söz vermesi durumunda, Rusya'nın saldırısını derhal durdurabileceklerini ve Ukrayna kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesini garanti edebileceklerini belirtti.

Putin, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerin hiçbirini şu an tam olarak işgal etmediğini de vurguladı.

Son dönemde Batılı medyada yer alan haberlere göre, Putin, Ukrayna'daki savaşı bitirmeye hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söyledi. Putin, olası görüşmelerin Zelenski'nin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Ukrayna Parlamentosu Sözcüsü ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.

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