Rusya'da Deprem Sonrasında İkinci Felaket Alarmı! Yanardağ Faaliyete Geçti

Rusya'da 8.8'lik depremin meydana geldiği Kamçatka kentine 450 kilometre uzaklıkta yer alan, dünyanın en yüksek yanardağlarından biri olarak bilinen Klyuchevskoy Yanardağı faaliyete geçti.

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Rusya'da Deprem Sonrasında İkinci Felaket Alarmı! Yanardağ Faaliyete Geçti
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Sabah saatlerinde 8.8’lik deprem meydana gelen Rusya’nın Kamçatka bölgesinde tsunami alarmı verilmesinin ardından Klyuchevskoy Yanardağı da faaliyete geçti.

Volkan, deniz seviyesinden üç kilometre yüksekliğe ulaşan kül sütunu püskürttü. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Rusya kıyılarında 4 metreye, Japonya kıyılarında ise 1.3 metreye kadar ulaştı.

LAV AKIŞI GÖZLEMLENDİ

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeofizik Hizmetler Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanardağın batı yamacında kızgın lav akışı gözlemlendiğini bildirdi. Açıklamada “Yanardağın üzerinde güçlü bir parıltı ve patlamalar görülüyor” denildi.

Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde yer alan Klyuchevskoy, dünyanın en yüksek yanardağlarından biri olarak biliniyor.

Rusya'da Deprem Sonrasında İkinci Felaket Alarmı! Yanardağ Faaliyete Geçti - Resim : 1

EN ŞİDDETLİSİ

Rusya’da Moskova saatiyle gece 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen yer sarsıntılarının en şiddetlisi olduğu ifade edilmişti.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin'in Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti. Can kaybının olmadığı deprem nedeniyle, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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