Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor: Son 24 Saatte 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun saldırılar, bölgede derinleşen insani dramı her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Yoğun bombardıman altındaki bölgede, temel yaşam kaynaklarına erişim kesilirken, abluka nedeniyle yardım girişleri de engelleniyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, yalnızca son 24 saatte 7 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece açlık kaynaklı can kaybı 154’e ulaştı. Ölenlerin 89’unu çocuklar oluşturuyor. Gıda ve temiz suya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de siviller yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen ablukanın sürmesi, bölgedeki krizi daha da derinleştiriyor. Çocukların cansız bedenleri ve açlıkla boğuşan ailelerin görüntüleri, dünya kamuoyunda vicdanları sarsarken, İsrail’in bombardımanları ise aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA