Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' Kararı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken tepkiler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının İsrail'e ortak bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, "İsrail hükümetini yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta İsrail'e ortak bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Merz, "Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya dışişleri bakanlarından, üç hükümetin tutumunu sunmak üzere gelecek perşembe günü birlikte İsrail’e seyahat etmelerini isteyeceğiz" dedi.

Merz, söz konusu ziyaretin, üç Avrupa hükümetinin tutumunu ortaya koymak için önemli olduğunu ifade etti.

Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' Kararı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İngiliz, Fransız ve Alman liderler, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

Açıklamada, Gazze'de bir insani felaket yaşandığına işaret edilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Su ve yiyecek gibi sivil halkın en temel ihtiyaçlarının hiçbir gecikme olmadan sağlanması gerekiyor. Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze'ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz."

Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' KararıGazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' KararıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 60 Bin 34'e Yükseldi Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 60 Bin 34'e Yükseldi
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
Yasak Aşk Skandalı Böyle Patladı: Kürtaj Karşıtı Politikacı Striptizci Sevgilisini Kürtaja Zorladı Kürtaj Karşıtı Politikacıdan Yasak Aşk Yaşadığı Striptizciye Kürtaj Dayatmadı
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat