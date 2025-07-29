Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' Kararı

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İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, "İsrail hükümetini yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta İsrail'e ortak bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Merz, "Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya dışişleri bakanlarından, üç hükümetin tutumunu sunmak üzere gelecek perşembe günü birlikte İsrail’e seyahat etmelerini isteyeceğiz" dedi.

Merz, söz konusu ziyaretin, üç Avrupa hükümetinin tutumunu ortaya koymak için önemli olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İngiliz, Fransız ve Alman liderler, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

Açıklamada, Gazze'de bir insani felaket yaşandığına işaret edilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Su ve yiyecek gibi sivil halkın en temel ihtiyaçlarının hiçbir gecikme olmadan sağlanması gerekiyor. Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze'ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi