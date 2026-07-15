Rusya, Ukrayna'yı Suçladı: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Başmühendisi İHA Saldırısında Öldü

Rusya, Zaporijya Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev ile şoförü Dmitry Filippov'un İHA saldırısında öldüğünü açıkladı. Moskova yönetimi, hizmet aracını hedef alan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Son Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı Suçladı: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Başmühendisi İHA Saldırısında Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev ile şoförü Dmitry Filippov'un insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Likhachev, yazılı açıklamasında Ukrayna ordusuna ait olduğunu iddia ettiği bir İHA'nın sabah saatlerinde santral sahası yakınlarında seyir halindeki hizmet aracını hedef aldığını belirtti. Saldırıda Yakovlev ile araç sürücüsü Filippov'un hayatını kaybettiğini ifade eden Likhachev, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ 2022'DE ELE GEÇİRMİŞTİ

Son iki buçuk ay içerisinde bölgede düzenlenen saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, 48 kişinin de yaralandığını kaydeden Likhachev, Batılı ülkeleri Kiev yönetimine destek vermekle suçladı. Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi konumundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından Mart 2022'de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya
Son Güncelleme:
İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı
Roma'da Kritik Anlaşma: İsrail Lübnan'da 2 Pilot Bölgeden Çekilecek Roma'da Kritik Anlaşma: İsrail Lübnan'da 2 Pilot Bölgeden Çekilecek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Yol Ayrımında mı? Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi: Temmuz Bitimi, Ağustos Başlangıcı... Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Avukat Ece Güner’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Acıklı Hikayeler Anlattı, Üst Üste Borç İstedi' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Avukat Ece Güner’in İfadesi Ortaya Çıktı
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti