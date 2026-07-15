Rusya, Ukrayna'yı Suçladı: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Başmühendisi İHA Saldırısında Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev ile şoförü Dmitry Filippov'un insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Likhachev, yazılı açıklamasında Ukrayna ordusuna ait olduğunu iddia ettiği bir İHA'nın sabah saatlerinde santral sahası yakınlarında seyir halindeki hizmet aracını hedef aldığını belirtti. Saldırıda Yakovlev ile araç sürücüsü Filippov'un hayatını kaybettiğini ifade eden Likhachev, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ 2022'DE ELE GEÇİRMİŞTİ

Son iki buçuk ay içerisinde bölgede düzenlenen saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, 48 kişinin de yaralandığını kaydeden Likhachev, Batılı ülkeleri Kiev yönetimine destek vermekle suçladı. Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi konumundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından Mart 2022'de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Kaynak: AA