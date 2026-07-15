İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı
İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 12 Filistinli esiri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.
Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Kızılayı ekiplerinin koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı. Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.
'ORADA ÖLÜMÜ GÖRDÜK'
Serbest bırakılan Filistinlilerden Ebu Raid et-Tumi, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki koşulları, "Orada ölümü gördük" sözleriyle anlattı. İsrail hapishanelerinde ağır insani koşullar altında tutulduklarını belirten et-Tumi, "iki ya da üç günde bir yalnızca bir parça ekmek ve biraz peynirden oluşan öğünlerle hayatta kalmaya çalıştıklarını" söyledi. Serbest bırakıldığına hala inanamadığını dile getiren et-Tumi, maruz kaldıkları kötü muamele ve yetersiz beslenmenin sağlıklarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.
Kaynak: AA