İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 12 Filistinli esiri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

Son Güncelleme:
İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Kızılayı ekiplerinin koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı. Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

'ORADA ÖLÜMÜ GÖRDÜK'

Serbest bırakılan Filistinlilerden Ebu Raid et-Tumi, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki koşulları, "Orada ölümü gördük" sözleriyle anlattı. İsrail hapishanelerinde ağır insani koşullar altında tutulduklarını belirten et-Tumi, "iki ya da üç günde bir yalnızca bir parça ekmek ve biraz peynirden oluşan öğünlerle hayatta kalmaya çalıştıklarını" söyledi. Serbest bırakıldığına hala inanamadığını dile getiren et-Tumi, maruz kaldıkları kötü muamele ve yetersiz beslenmenin sağlıklarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Roma'da Kritik Anlaşma: İsrail Lübnan'da 2 Pilot Bölgeden Çekilecek Roma'da Kritik Anlaşma: İsrail Lübnan'da 2 Pilot Bölgeden Çekilecek
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İran'a 90 Dakikalık Yeni Saldırı Dalgası: ABD, Tunb Adası'nı Hedef Aldı ABD Kritik Adayı Hedef Aldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Yol Ayrımında mı? Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi: Temmuz Bitimi, Ağustos Başlangıcı... Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Avukat Ece Güner’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Acıklı Hikayeler Anlattı, Üst Üste Borç İstedi' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Avukat Ece Güner’in İfadesi Ortaya Çıktı