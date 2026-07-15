İsrail Gazze'de Alıkoyduğu 12 Kişiyi Serbest Bıraktı

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Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Kızılayı ekiplerinin koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı. Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

'ORADA ÖLÜMÜ GÖRDÜK'

Serbest bırakılan Filistinlilerden Ebu Raid et-Tumi, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki koşulları, "Orada ölümü gördük" sözleriyle anlattı. İsrail hapishanelerinde ağır insani koşullar altında tutulduklarını belirten et-Tumi, "iki ya da üç günde bir yalnızca bir parça ekmek ve biraz peynirden oluşan öğünlerle hayatta kalmaya çalıştıklarını" söyledi. Serbest bırakıldığına hala inanamadığını dile getiren et-Tumi, maruz kaldıkları kötü muamele ve yetersiz beslenmenin sağlıklarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA