Rusya: Ukrayna, Kremlin'i vurarak Putin'e suikast girişiminde bulundu
Rusya, Ukrayna ordusunun, Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu olan Kremlin Sarayı'na dün gece insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.
AFP'nin aktardığına göre, Moskova, Kiev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaşadığı Kremlin Sarayı'nı vurarak suikast girişiminde bulunduğunu söyledi.
İki İHA'nın düşürüldüğünü açıklayan Moskova, saldırı girişiminde kimsenin zarar görmediğini söyledi.
Moskova, olayın Putin’e suikast olarak teşebbüsü olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine ‘gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde’ karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.
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