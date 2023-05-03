Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanı öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede 12. yılını geride bırakan iç savaşta medya kuruluşlarında çalışan 715 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Son Güncelleme:
Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanı öldürüldü

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin rapor yayımlandı.

Ağın raporuna göre, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya kuruluşlarında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 715 kişi öldürüldü.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere toplam 553 medya çalışanını öldürdü.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın hava saldırılarında 24 basın mensubu hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın toplam 64 basın çalışanını katletti.

PKK/YPG'li teröristler 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 3'ü kadın toplam 34 basın çalışanını öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise 1 basın çalışanı yaşamını yitirirken, 1'i yabancı olmak üzere 35 basın çalışanı ise kimliği belirsiz gruplarca öldürüldü.

1309 MEDYA MENSUBU SERBEST BIRAKILMAYI BEKLİYOR

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana medya alanında çalışan 1309 kişinin alıkonulduğu belirtilen raporda, bunlardan 9'unun kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 471 basın mensubundan haber alınamadığı bilgisine yer verildi.

Medya çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye
Son Güncelleme:
ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım
Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor
Kurabiyelerin dağılmasını önlüyor ve ağızda lokum gibi dağılıyor.. Kurabiyelerin dağılmasını önlüyor ve ağızda lokum gibi dağılıyor..
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni: 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı? Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo! Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo!
Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı
Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı: 'Abi bari bu hafta yapmasaydın' Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı