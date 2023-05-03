ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'nin Ukrayna’ya topçu mermisi, havan topu, havadan yere roketler ve mühimmat dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon dolarlık ek askeri yardım göndereceği belirtildi.

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ABD'den, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım

ABD yetkilileri, yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım paketinin, uçaklardan atılan güdümsüz roketler olan Hydra-70 roketlerini de içerdiğini ifade etti.

Yardım paketi, henüz resmi olarak açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen yetkililer, gönderilecek mühimmatın tamamının Pentagon stoklarından temin edileceğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni 8 tugay oluşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı ABD
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