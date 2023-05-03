Türkiye, Suriye ile masada: Kritik zirve için tarih Rusya'dan geldi

2013 yılında Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Şam yönetimi ile sona eren diplomatik ilişkilerin yeniden kurulabilmesi için başlatılan görüşme takvimi devam ediyor. NTV canlı yayınında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında bu ay gerçekleştirilmesi beklenen dörtlü zirve hakkında konuştu. Çavuşoğlu, toplantının Rusya'nın önerdiği 10 Mayıs'ta gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

"HERHALDE 10 MAYIS'TA BÖYLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK"

Bakan Çavuşoğlu, seçimden önce Suriye konulu Moskova zirvesinin olup olmayacağına sorusuna şu yanıtı verdi:

"Pek muhtemel. Daha önce hazırlık toplantıları yapıldı zaten bir yol haritası çerçevesinde yapılıyor tüm görüşmeler. İstihbarat ve savunma bakanları toplantısı, teknik düzeyde toplantılar, özellikle sahada güvenliğin artırılması, terörle mücadele gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor bu konularda işbirliği. Diğer taraftan Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da yapıldı. Şimdi Ruslardan tarih önerileri geldi. Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek. Şu anda İran Cumhurbaşkanı (İbrahim) Reisi bir Afrika turuna çıkacakmış. Dolayısıyla İran'dan kimin katılacağı tam netleşmedi. Bakan izin alıp mı gelecek? Ya da başka bir arkadaş mı gelecek? O netleşmedi ama öyle görülüyor ki onun da bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Moskova'da planlanıyor."

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE BAKANLIKTAN BÜYÜKELÇİLİK KARARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle büyükelçiliğin de taşınacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Sudan tarafının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin taşınması önerisinde bulunduğuna işaret ederek Türkiye'nin büyükelçiliğinin ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede her ki tarafın da mevcut olduğunu ve ciddi çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Port Sudan'da bir yer temin edeceklerini de söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Biz karar verdik aslında, böyle bir risk alamayız. Çünkü çatışmalar daha da tırmanırsa buradan çıkmak da zor olabilir. Geçici olarak Port Sudan'a taşımayı düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna savaşı ilk birkaç haftadan sonra şiddetlenince Türkiye'nin misyonlarını hemen sınıra doğru kaydırdığını ve daha sonra Kiev'deki kuşatma sona erince de tekrar büyükelçiliğin geri döndüğünü anımsatarak, "Büyükelçiliğimizi kapatmıyoruz, arkadaşlarımız orada. Tüm vatandaşlarımıza her türlü hizmet vermeye devam edecek" ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: FRANSIZLARI UYARDIK

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın Marsilya kentinde oy kullanan Türk vatandaşları ile PKK destekçileri arasında yaşanan gerilim hakkında girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

"Fransızları uyardık. Biz özel güvenlik şirketiyle çalışıyoruz. Güvenlik personel sayısını da artırdık" diyen Çavuşoğlu, Fransa'da PKK destekçileri olduğunu, 1 Mayıs'ın bahane edilerek gerginlik yaratıldığını ileri sürdü.

Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını, Türk misyonlarının da uyarıldığını belirterek, "İçeride dışarıda propaganda yapamaz hiç kimse. Müşahitler olsun, sandık görevlileri olsun, Türkiye'nin kanunları çerçevesinde orada hareket etmek zorunda. Almanya'da da ufak tefek bir iki olay oldu. Ama orada da tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.