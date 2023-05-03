Kapalı Maraş'taki oteller hakkında dikkat çeken iddia: Açıklamalar yapıldı

Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana askeri bölge olan ve yerleşime kapalı tutulan Maraş'ta bazı otellerin Rumlar tarafından Türklere satıldığı iddia edildi. Güney Kıbrıs, bu iddiaların 'kaygı verici' olduğunu söylerken, iddialar Kuzey Kıbrıs'taki resmi kaynaklarca teyit edilmedi.

'OTELLER 2025 İÇİN REZERVASYON KABUL ETMEYE BAŞLADI'

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs merkezli Yeni Bakış gazetesinin bazı otellerin Rum sahipleri tarafından Türklere satıldığı yönündeki haberinin ardından basına ve sosyal medyaya yansıyan iddialara göre, Maraş'taki oteller el değiştirdikten sonra rezervasyon sürecine girecek. Bu sürecin tamamlanmasından sonra ise oteller kapılarını ziyaretçilere açacak. Otellerin 2025 yılı için rezervasyon kabul etmeye başladığı da dillendirilen iddialar arasında.

Kuzey Kıbrıs, Maraş'ı kademeli olarak yeniden iskâna açma süresini 2020'de başlatmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Bana önceden bilgi verilmedi" dediği plan çerçevesinde Maraş'ın Türk yönetimi altında açılması öngörülüyor.

'ONAY OLMADAN SATIŞ YAPILAMAZ'

Maraş'taki bazı otellerin el değiştirdiği iddialarının ardından Güney Kıbrıs, hükümet ve Temsilciler Meclisi nezdinde iddiaları araştırmaya başladı. Temsilciler Meclisi iddiayı uluslararası kamuoyunun gündemine getirmeye hazırlanırken, hükümetten, "Söz konusu bilgiler teyitli değil" ve "Onay olmaksızın satış yapılamaz" mesajları geldi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Bakan Konstantinos Kombos'un Mağusa Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantının ardından Kıbrıs Haber Ajansı'na (KHA) yaptığı açıklamada, yetkili makamların Maraş'ın çitlerle çevrili bölgesindeki otellerin satışıyla ilgili Kıbrıs Türk basınında yer alan son haberdeki iddiaları araştırdığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Rum olmayanlara mülk satışına ilişkin belgelerin 'kabul edilmediğini ve ilgili tapuların verilmediğini' kaydetti.

Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou ise Kıbrıs Cumhuriyeti Tapu Dairesi'ne herhangi bir satış senedi sunulmadığını, böyle bir şey için bakanlığın onayının talep edilmediğini, bakanlığın özel bir hukuk işlemine onay verme meşruiyeti olmadığını söyledi.

'BÖLGEDEKİ MALLARI DEĞERLENDİRME İMKANI DOĞDU'

İddialar, Kuzey Kıbrıs'ta da kamuoyunun ve siyasetin gündeminde. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa vekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçilmesi ve hemen akabinde oluşturulan yeni politika anlayışıyla, Kapalı Maraş’ın kamusal alanlarının büyük bir bölümü açılmış, bir bölümü askerî bölge olmaktan çıkmış ve bu vesile ile bu bölgedeki malların değerlendirilme imkânı doğmuştur" açıklamasında bulundu.

Hasipoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Anavatanımızın destekleri ile kamusal alanlarda yapılan iyileştirmeler ve yatırımlar belli bir noktaya gelip, altyapı ve güvenlik anlamında yaşanabilir bir sürece girildiği vakit, artık özel mülkler ile ilgili kararlar da sonuçlandırılacak ve ticarî, sosyal hayat başlayacaktır. Bu başlangıç ile, halihazırda 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kapalı Maraş bölgesine ziyaretçi sayısı muhtemeldir ki en az 5 katına çıkacak ve elde edilecek olan ekonomik girdilerden dolayı, özelde Mağusa'ya, genelde tüm adaya fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR SATIŞ MÜMKÜN DEĞİL'

Yeni Düzen yazarı Cenk Mutluyakalı'ya konuşan Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi ise "Maraş’ta üç otelin satışına dair bize müracaat yok" dedi.

"Kendi aralarında senet ya da sözleşme yoluyla bir satış yaptılar mı, bilemem, ancak böylesi bir anlaşmanın yasal karşılığı yok" diyen Vechi, "İddiaya göre ilgili yatırımcının mal sahipleri ile bir araya geldiği, otelleri satın aldığı, bunu da KKTC İçişleri Bakanlığı’na onaylattığı söyleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın böylesi satışlara yönelik onay yetkisi ya da pozisyonu yoktur. Böylesi bir işlem için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kabul edilen doğru adres Taşınmaz Mal Komisyonu’dur ve Maraş halen askerî statüde olduğu için 13/2008’e göre de böyle bir satış mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA BAĞLANTISI

Öte yandan, Yeni Düzen yazarı Mutluyakalı, yazısında iddiaların farklı bir boyutunu da ele alarak, "Kulis notlarından biri, kapalı Maraş’taki otellerin devrine dair böylesi bir görüşmenin, pazarlığın olduğu ancak sonuçlanmadığı yönünde. Hatta, 12 ile 15 milyon sterlin arasında bir rakamdan söz ediliyor" bilgisini paylaştı.

Mutluyakalı, "Bir başka iddia, söz konusu kişinin turizm değil kripto para sektöründen olduğuna dair. 'Ortada bir başka hesap var, asıl hedef bir algı oluşturmak ve pazarlık çok başka' diyenler de var, 'İlgili kişi sadece göstermelik, arkasında Türkiye sermayesinden biri var' diyen de" diye yazdı.