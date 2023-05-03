Kızılay'da kan kaybı! Kritik seviyelerin altına indi

Deprem felaketinin ardından çadır satması, milyonlarca liralık arsasını bağışlaması gibi skandallarla gündem olan Kızılay’da kan krizi devam ediyor. Kızılay yöneticilerinin, muhalefetin ve sağlık meslek örgütlerinin çağrısına rağmen Kızılay’ın kan stoku hâlâ kritik seviyenin çok altında.

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, 11 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Kızılay’ın ulusal kan stokunun "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini belirtmişti. Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam” demişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 güne rağmen halk Kızılay’a kanını bağışlamadığı için kan stokunda da kayda değer bir artış yaşanmıyor. 11 Nisan’da 23 bin olan kan stoku 1 Mayıs’ta sadece 29 bin seviyelerine ulaşabildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; kritik kan stoku seviyesini 52 bin olarak belirleyen Kızılay’ın elinde sadece 29 bin ünite kan stoku var. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Kızılay Kan Hizmetleri’nde görev yapan sağlıkçılar ise yurttaşların kan bağışı noktalarında, Kızılay’a güvenmediğini söylediğini, tepki olarak kan vermediğini belirtiyor.

ÇAĞRILAR YAPILMIŞTI

Kan krizine ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada, “Kızılay’ın ayyuka çıkan tüm olumsuzluklarına rağmen kan bağışına devam etmek zorundayız” denilmişti.

Öte yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın kan çağrısına ilişkin paylaşımda bulunarak, “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum” demişti.