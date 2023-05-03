Hulusi Akar ‘Hiçbir ilişkimiz yok’ demişti: SADAT’a ihale üstüne ihale vermişler

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yani “SADAT”. SADAT şirketi, kuruluşundan bu yana tartışılsa da asıl olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022’de beraberindeki CHP milletvekilleriyle birlikte SADAT’ın İstanbul’daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada “Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var” demişti.

10Haber'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun 13 Mayıs 2022’de başlattığı SADAT tartışmasından 6 ay sonra yani 22 Kasım 2022’de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın SADAT ile ilişkisi olduğu iddialarına yanıt verdi. Hulusi Akar, “SADAT ile bir ilgimiz yok. Bir ilişkimiz yok. Milli Savunma Bakanı olarak ve Milli Savunma Bakanlığı olarak hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle ve bu tamamen bizim dışımızda bir hadise” dedi.

SADAT’A 267 BİN 608 TL’LİK İHALE

Bakan Hulusi Akar’ın 22 Kasım 2022’deki “SADAT ile bir ilgimiz yok” sözlerinden 3 ay sonra SADAT’a Milli Savunma Bakanlığı’ndan ihale verildiğinin belgesine ulaştı.

Sözleşme tarihi: 23 Şubat 2023.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı’ndaki “75 Metre Atış Poligonunun Mermi Sekme Önleyici Perde Yenilenmesi Yapım İşi” SADAT şirketine verildi.

Sözleşme bedeli ise 267 bin 608 TL olarak kayda geçti.

HARP OKULU MÜLAKATLARINDAKİ SADAT’ÇILAR

SADAT, iki yıl önce de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’nin harp okulu mülakatlarıyla gündeme gelmişti.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) Başkan Yardımcısı ve SADAT kurucusu Gürcan Onat “Mülakatlar 2020 yılının sonun kadardı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra emekli subaylar çağırıldı. Bu uygulama 2020 yılına kadardı, üç yıl görev yaptım. 2021’de eskiye dönüş yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyesinden oluşturduğu ekiple mülakatları yapıyor” açıklamasıyla harp okulu mülakatlarında görev aldığını belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla harp okulu mülakatlarında SADAT kurucusu Gürcan Onat’ın yer aldığını doğrulamıştı.