Bir general cezaevinde hastalıktan ölmüştü... Erdoğan, biri Hizbullahçı olan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan dört hükümlünün cezasını kaldırdı. Cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy da var. Vural Avar, 84 yaşında ölmüştü.

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Bir general cezaevinde hastalıktan ölmüştü... Erdoğan, biri Hizbullahçı olan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ’28 Şubat’ davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un cezaları ‘kocama hali’ nedeniyle kaldırıldı.

Alpsoy, Hizbullah’ın ‘askeri kanat sorumlusu’ olarak faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulmuş ve ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı. Radyo Sputnik’ten Atilla Güner, Alpsoy’un oğluyla birlikte Ankara Etimesgut’ta üç kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi olayı nedeniyle de ceza aldığını bildirmişti.

Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde bulunan Sedat Çelik’in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor.

Bir general cezaevinde hastalıktan ölmüştü... Erdoğan, biri Hizbullahçı olan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı - Resim : 1

MEHMET EMİN ALPSOY'UN SUÇU NEYDİ?

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Emin Alpsoy'un suçu "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" şeklindedir.

Bir general cezaevinde hastalıktan ölmüştü... Erdoğan, biri Hizbullahçı olan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı - Resim : 2

VURAL AVAR CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

28 Şubat davasında tutuklu bulunan Emekli Korgeneral Vural Avar hakkında, elverişsiz sağlık koşullarına karşın hakkında cezaevinde kalabilir raporu verilmişti. Avar, 84 yaşında tutuklu kaldığı Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.

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