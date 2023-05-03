Gazeteciler Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu tutuklandı

Gazeteciler Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu "Ankara soruşturması" kapsamında tutuklandı. Yılmaz karara, 'Harami düzen yıkıldı yıkılacak' diyerek tepki gösterdi.

Gazeteciler Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu tutuklandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 15 kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’ın bulunduğu 19 kişiden 15’i tutuklama 3’ü adli kontrol şartı talebiyle sevk edildikleri Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları sona erdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; mahkeme, gazeteciler Sedat Yılmaz, Dicle Müftüoğlu, Erol Balcı, Abdurrahim Tanyeli ve Ramazan Debe hakkında tutuklama kararı verdi. Sedat Yılmaz’ın eşi Selma Yılmaz ile Cahit Kanbay,  Cihan Güneş, İsmail Adanmış, Cahit Ablay, Mahmut Doğu, Devran Ak, Şemsettin Toprak, Mehmet Emin Yıldırım ve Cevdet İsmailoğulları, Hasan Özhan, Evin Özbek ve Suat Karagöz imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

‘HARAMİ DÜZEN 10 GÜN SONRA BİTİYOR’

Hakkında tutuklama kararı verilen Sedat Yılmaz, mahkeme kapısı önünde, “Harami düzen 10 gün sonra bitiyor, yıkıldı yıkılacak” dedi.

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