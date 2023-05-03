Özlem Zengin, canlı yayında o haberi okuyup tepki gösterdi: 'Son derece rahatsızım'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Habertürk TV'de Kübra Par'a açıklamalar yaptı. AKP'nin yüzde 40'un altında oy almayacağını söyleyen Zengin, "Cumhurbaşkanımız her zaman partimizden 10 puan fazla olarak seçimleri kazandı. Kendisi de birinci turda seçimi alacak durumda. Milyonda bir ihtimal de olsa ikinci tura çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40'IN ALTINDA OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zengin, "Parti olarak yüzde 40'ın altında olmayacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman partimizden 10 puan fazla olarak seçimleri kazandı. Kendisi de birinci turda seçimi alacak durumda. Ama kıran kırana bir mücadele var. Milyonda bir ihtimal de olsa ikinci tura çalışıyoruz. Bizim amacımız birinci turda geçmek, ama ikinci tur için de elbette hazırlıklarımız var. İkinci turda soru aynı soru olmayacak. Soru sıfırdan sorulacak. Biz herhalükârda birinci parti olacağız. En garanti şeylerden birisi bizim Meclis'te çoğunlukta olacağımız. Cumhur İttifakı 300'ün üzerinde bir çoğunlukla gelecek Meclis'e. Vicdanen de rahat bir şekilde bunu söylüyorum. İkinci tura gelme ihtimali olursa bir sürü olacağız, milletvekilleri yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek. Seçimle ilgili kanun değişikliğini 1 sene evvel yaptım. Ben o ekibin içerisindeydim. Hiçbir zaman ortak listeyle girelim diye bir kanaat zaten yoktu. Hiçbir yerde AK Parti ve MHP tek listeyle girecek diye konuşulmadı. Ben bir MYK toplantısında önermiştim. Hala Tokat milletvekiliyim. Tokat MHP, AK Parti güçlü olan bir yer. İYİ Parti oraya giriş yapmaya çalışıyor. Acaba Tokat, Çankırı'da böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüştüm. Bizim sonuçları çok etkilemeyeceğini düşündüğümüzden bu noktaya geldik." şeklinde konuştu.

"BEN BÖYLE SÖYLEMİYORUM"

Canlı yayında cep telefonundan kendisiyle ilgili yazılan bir haberi Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar açık ve net ifade ettikten sonra nasıl böyle bir şey oluyor anlamıyorum. 'Özlem Zengin 2. tur için hazırlık yapıyoruz kaybetmeye de kazanmaya da hazırız dedi'. Ben böyle söylemiyorum bir daha düzeltiyorum. Ben diyorum ki, seçime giren herkes kazanmayı ve kaybetmeyi göze alarak buraya geliyor. Nihayetinde biz kazanmaya talibiz. Son zamanlarda ben AK Parti'nin milletvekili değilmişim gibi, grup başkanvekili değilmişim gibi haberler görüyorum. Partimin kazanması için ilk günden beri en çok çalışan insanlardan biriyim. Öyle olduğu için de grup başkanvekiliyim. O yüzden söylediklerimin tevil edilmesinden son derece rahatsızım."