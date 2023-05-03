Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin görevden alma ve atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.

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