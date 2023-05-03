Görüntüler ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu'nun mitingi sonrası AKP'li şahıs CHP'li kadına saldırmaya çalıştı!

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingi sonrası evine dönen bir kadına, AKP standındaki bir erkeğin hakaret edip el hareketi çektiği görüntüler ortaya çıktı.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği büyük Manisa Mitingi'nin ardından alandan dağılarak Doğu Caddesi üzerinden yürüyerek evlerine doğru giden CHP'li yurttaşlar Manolya Meydanı'nda AKP'nin seçim standının önünden geçerken sözlü saldırıya uğradı.

AKP'Lİ SALDIRGAN KADININ YAKASINA YAPIŞTI, EL HAREKETİ YAPARAK HAKARET ETTİ

Dokuz8 Haber'in haberine göre, bazı AKP'liler demir bariyerlerin ardından yolda yürüyen CHP'lilere Rabia işareti yaparak “Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan”diye bağırarak bir kadına el hareketi yaparak hakaret etti. AKP'lerin seçim müziğinin sesini açması karşısında CHP'liler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganlarıyla cevap verdi.

AKP ve CHP'liler arasında ortamın gerginleşmesi üzerine Polis güvenlik tedbirleri aldı.