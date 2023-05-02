Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi hakkında tutuklama talebi
Ankara merkezli soruşturmada 15 ayrı kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve gazeteci Sedat Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Merkezli soruşturma kapsamında 15 kentte 29 Nisan’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
15 KİŞİNİN TUTUKLAMASI TALEP EDİLDİ
Savcı, gazeteciler Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu ile yazar Erol Balcı'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmalarını istedi.