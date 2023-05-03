Karar yazarı Elif Çakır, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi - Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği "Kandil’in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" ifadesini eleştirdi.

'Erdoğan ne söylediğinin farkında mı?' başlıklı yazısında "Akıl alır gibi değil! Neresinden tutalım bu sözleri! Millete ne söylüyor, ne demeye çalışıyor? Neyi işaret ediyor? Milletten ne yapmasını istiyor? Sözleri baştan sona sorunlu, baştan sona vahim" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek olan herkes Kandil destekçisi mi? E bu durumda mesela Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek olan AK Partili siyasetçilerin çocuklarını nereye koyuyorsunuz?

'KANDİL DESTEKÇİSİ Mİ OLDULAR?'

16 seçim boyunca AK Partiyi desteklemiş, Erdoğan’a oy vermiş ama artık AK Parti’nin ülkeyi yönetemediğini düşündüğü için, Erdoğan’ın verdiği AK Parti aile fotoğrafını beğenmediği için, hukuk düzeni bozulduğu, kurumlar çöktüğü için, adalet, hukuk, demokrasi yerle yeksan olduğu için bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek olanlar şimdi AK Parti’den vazgeçtiği için Kandil destekçisi mi oldular?

Böyle bir gerçeğiniz de var! Madalyonun öteki yüzüne bakalım: Bu durumda yani Kandil'in desteğine müsamaha gösteren bir YSK'mız mı var?

Kemal Kılıçdaroğlu Kandil’in desteği ile cumhurbaşkanı seçilecek, bizim ülkemizin hukuk sistemi çaresiz, yargımız çaresiz, bir şey yapamıyor… Kemal Kılıçdaroğlu seçildiğinde milletimiz bu ülkeyi teslim etmesin öyle mi?

Bu nasıl bir mantık?

Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Benim milletim Kandil’in desteklediği birine oyunu vermez' demiyor 'Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez' diyor! Ne demek bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istediğini anlatması gerekiyor! İzah etmesi gerekiyor, çünkü kurduğu cümle fazlasıyla izaha muhtaç."