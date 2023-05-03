Yeni Akit İBB itfaiyesinin yangını 'seyrettiğini' yazdı, belgeli yanıt geldi

Geçtiğimiz hafta Akit Medya Grubu'nun merkez binasında çıkan yangın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 60 saatin sonunda ancak söndürülürken geride ağır hasar bıraktı.

Yangının ardından Akit, İBB ekiplerini yangını seyretmekle suçladı. Akit'te yer alan haberde " CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi, yangını seyretmekle yetindi." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, sosyal medya hesabından Akit'in haberini alıntılayarak yanıt verdi. Yazıcı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Biz söndürdüğümüz yangının hesabını veririz de; siz itfaiye raporu olumsuz, ruhsatsız ve mühürlü bir kiracınızın çalışmasına göz yummanın hesabını verebilir misiniz! Ülkenin en seçkin itfaiye teşkilatının fedakar personelini, yangınla ilgili tek deneyimi “seyretmek” olan, haddini bilme konusunda eksikleri olduğunu gördüğüm kendini bilmezlere yedirmem.

@ibbitfaiye sadece İstanbul’da değil, yurdun her yerinde yangında, selde, depremde kendisini ispat etmiştir. Mezkur yangında da üzerine düşeni fedakarca yerine getirmiş, yüzlerce araç ve 609 personeli ile müdahale ederek yangını söndürmüştür.

Siz asıl şuna cevap verin: İtfaiye raporu olumsuz olan, dolayısı ile ruhsatı olmayan, bu sebeple mühürlenen kiracınız neden faaliyetteydi? Bu durumu şikayet eden çevre esnaf üzerinde kim baskı kurdu?

Olumsuz itfaiye raporunu kamuoyunun dikkatine arz ediyorum

Şimdi,tüm yasaları çiğneyip uygunsuz koşullarda çalışarak yangına yol açan işyerine 2 satır yazmayıp, İtfaiyeye laf etmeye çalışsan da,ilgili Bakana şikayet edip jet hızıyla müfettiş göndertmiş olsan da 309 yıllık çınardan yaprak dahi kopartamayacağınızı bilin! @ibbitfaiye

MURAT ONGUN DA PAYLAŞTI

Murat Ongun da Yazıcı'ın paylaşımını alıntılayarak "Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey işin aslını burada anlatmış. Akit’in manşetinin ardından bugün İBB’ye soruşturma için mülkiye müfettişi gönderildi. Geçen yıl Ege ve Akdeniz’deki yangınları, depremde İskenderun Limanı yangınını söndüren, enkazdan 558 vatandaşımızı sağ kurtaran, 7/24 hayatı pahasına çalışan İstanbul İtfaiyesi’ne ve çalışanlarına yönelik bu yaklaşımları vicdanlara havale ediyoruz." dedi.