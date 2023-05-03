'Nemesis' krizinde yeni karar: Türkiye, hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattı

Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların failleri için Ermenistan’da 'Nemesis' anıtının açılmasının yarattığı kriz sürüyor.

Ermenistan ile 'normalleşme' süreci sürerken anıtın açılmasının ardından Türkiye yeni bir adım attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" ifadeleriyle ülkeye getirilen yeni yaptırımı açıkladı.

NTV canlı yayınında gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil" dedi.

Çavuşoğlu, Erivan yönetiminin "anıtı belediye yaptı, bizim yetkimiz yok" gibi açıklamalarını da samimi ve doğru bulmadığını kaydederek "Dolayısıyla iyi niyetli olmadıklarını da gösteriyorlar. Bu iyi niyet karşısında tabi ben elim kolum bağlı duracak değilim. Ermenistan uçaklarına, bizim üzerimizden birçok yere uçmaya başlamışlardı, hava sahamızı da kapattık. Eğer bunu devam ettirirlerse de başka tedbirler de alırız" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar olduğunu aynı zamanda Ermenistan'ın Türkiye hava sahası üzerinden Avrupa'ya da uçtuğuna işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı KEİPA toplantısı için Türkiye'ye gelecek ona izin verdik çünkü bu bir uluslararası toplantı, bu bir istisnadır. Ama onun dışında VIP uçuşlar dahil uçuşlara da izin vermeyeceğiz. Eğer devam ettirirlerse, bunu kaldırmazlarsa bu sefer ilave tedbirler de alacağız. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, iyi niyetli olmadıklarını da net bir şekilde görmüş olduk. Hiç kimse kusura bakmasın, 'bizim yetkimizde değil' diye de bizi kandırmaya kalkmasınlar."

BAKANLIKTAN 'NORMALLEŞME' HATIRLATMASI

Dışışleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Nemesis Anıtı'nın açılması kınanmış ve Erivan yönetimi provokasyon yapmakla suçlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada anıtın normalleşme sürecinde açılmasının yarattığı sonuca da dikkat çekilmişti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir." ifadeleri kullanılırken açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir."

NEMESİS EYLEMLERİ NEDİR?

Taşnak Partisi tarafından Ermeni tehcirindeki (1915 olayları) rollerinden ötürü bir dizi eski Osmanlı siyasi ve askeri liderinin yanında Eylül Günleri (Rusya İç Savaşı sırasında 1918 yılının Eylül ayında Bakü'de binlerce etnik Ermeni'nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar) ile suçlanan Azeri siyasetçilere de karşı 1920 ve 1922 arasında gerçekleştirilmiş bir dizi suikasttan oluşan bir gizli operasyondur. Şahan Natali ve Karekin Pastırmacıyan, operasyonun başındakilerdir. Operasyon adını Yunan mitolojisindeki intikam ve adalet tanrıçası Nemesis'ten alıyor.