Rusya ile İran Arasında Yeni Anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da gerçekleştirilen zirvede "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"na imza attı. Kremlin'de bir araya gelen iki lider, bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri bir boyuta taşınmasını hedefliyor.

Uzun vadeli iş birliğinin temellerini atan anlaşma, Moskova ile Tahran arasında çeşitli alanlarda yasal bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Yetkililer, savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, tarım, kültür, bilim ve mühendislik gibi pek çok sektörü kapsayan bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti.

Kaynak: DHA