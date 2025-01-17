Joe Biden’den Çarpıcı Hamle

ABD Başkanı Joe Biden, adalet sistemindeki haksızlıkları düzeltmek ve daha insancıl bir ceza politikası izlemek amacıyla bu adımı attığını belirtti. Görev süresinin son günlerinde ek ceza indirimi ve af kararlarını gözden geçirmeye devam edeceğini ifade eden Biden, özellikle düşük seviyeli suçlardan hüküm giyen bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını hedeflediğini söyledi.

Bununla birlikte, vergi kaçakçılığı ve usulsüz silah edinme suçlamalarından mahkum edilen oğlu Hunter Biden'ı affetmesi nedeniyle eleştirilerin odağı olan Başkan Biden, af kararlarının siyasi değil, tamamen hukuki temellere dayandığını savundu. Biden yönetimi, bu tür kararlarla Amerikan ceza adalet sisteminde reform yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA