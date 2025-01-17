İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkesi Onayladı, Sırada Hükümet Onayı Var

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Hükümetin de onaylaması durumunda ateşkes yürürlüğe girecek. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karara ilişkin "Devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adım" açıklamasında bulundu.

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İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkesi Onayladı, Sırada Hükümet Onayı Var

Dünya’da İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes sağlandığına ilişkin haberlerin sevinci yaşanırken Tel Aviv cephesinden gelen haber, anlaşmasının suya düşeceği endişelerini yaratmıştı. İsrail kabinesinin Hamas’ın anlaşmanın bazı maddelerine uymak istemediğini iddia etmiş ve bu maddeler kabul edilene kadar kabinenin toplanmayacağını açıklamıştı. Hamas cephesinden yapılan açıklamada ‘sorunların çözüldüğü’ bildirildi.

İsrail Kabinesi bugün ateşkesi konuşmak üzere toplandı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Başbakanlık'ta Güvenlik Kabinesi görüşmeleri başladı. Toplantı öncesinde, Başbakan Netanyahu başkanlığında Doha'dan dönen müzakere heyeti ile anlaşmanın uygulanmasına ilişkin operasyonel güvenlik değerlendirmesi yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkesi Onayladı, Sırada Hükümet Onayı Var - Resim : 1

ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Hükümetin de onaylaması durumunda ateşkes yürürlüğe girecek.

İsrail Hükümeti'nin ilerleyen saatlerde toplanması bekleniyor.

'HAYATİ BİR ADIM'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karar ile ilgili açıklamasında, “İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır” dedi.

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Kaynak: DHA

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