ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Gazze' Diplomasisi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Herzog ile görüşmesinde Harris, "ABD'nin, İsrail'in güvenliğine bağlılığını" yineledi.

İkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı. Harris, anlaşmanın, İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl gelecek oluşturmak üzerine inşa edilebilecek temel olabileceğine yönelik inancını dile getirdi.

ÜRDÜN İLE GÖRÜŞMEDE DE KONU GAZZE'YDİ

2. Abdullah ile yapılan görüşmede ikili, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele alarak anlaşmanın zamanında ve tam anlamıyla uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Harris, anlaşmanın, Gazze halkına rahatlama getirmesini ve "savaşa kalıcı son verilmesi için temel oluşturmasını" umduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Harris, ayrıca Ürdün'ün Filistinlilere yardım sağlanmasında oynadığı rolü ve 2. Abdullah'ın bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesindeki liderliğini takdirle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA