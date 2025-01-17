ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Gazze' Diplomasisi

Başkanlık seçimini Donald Trump'a karşı kaybeden mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Ürdün Kralı Abdullah ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Gazze' Diplomasisi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Herzog ile görüşmesinde Harris, "ABD'nin, İsrail'in güvenliğine bağlılığını" yineledi.

İkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı. Harris, anlaşmanın, İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl gelecek oluşturmak üzerine inşa edilebilecek temel olabileceğine yönelik inancını dile getirdi.

ÜRDÜN İLE GÖRÜŞMEDE DE KONU GAZZE'YDİ

2. Abdullah ile yapılan görüşmede ikili, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele alarak anlaşmanın zamanında ve tam anlamıyla uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Harris, anlaşmanın, Gazze halkına rahatlama getirmesini ve "savaşa kalıcı son verilmesi için temel oluşturmasını" umduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Harris, ayrıca Ürdün'ün Filistinlilere yardım sağlanmasında oynadığı rolü ve 2. Abdullah'ın bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesindeki liderliğini takdirle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA

SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika Sürdü SpaceX Roketi Havada Parçalandı
İtalya'dan Gazze'ye 50 Tondan Fazla İnsani Yardım İtalya'dan Gazze'ye 50 Tondan Fazla İnsani Yardım
WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
Rusya'dan Açıklama: Ukrayna'nın Kursk'ta Ele Geçirdiği Alanın Çoğunu Geri Aldık Rusya'dan Açıklama: Ukrayna'nın Kursk'ta Ele Geçirdiği Alanın Çoğunu Geri Aldık
DSÖ Gazze'ye Günlük 500 Yardım Tırı Hedefini Açıkladı DSÖ Gazze'ye Günlük 500 Yardım Tırı Hedefini Açıkladı
Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor