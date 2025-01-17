İsrail Güçleri Batı Şeria'da Biri Çocuk 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerlerinin baskında ses ve gaz bombaları kullandığı bildirildi.

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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Biri Çocuk 3 Filistinliyi Yaraladı

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Nablus kentine baskın yaptığını açıkladı. Baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskında ses ve gaz bombaları kullandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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