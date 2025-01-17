Ateşkesin Gölgesinde... Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 876'ya Çıktı

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmasına rağmen can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 88 kinin hayatını kaybettiği bildirilirken can kaybı 46 bin 876'ya çıktı.

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Ateşkesin Gölgesinde... Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 876'ya Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarında son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 469 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 876'ya, yaralı sayısının da 110 bin 642'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail kabinesinde onaylanması durumunda 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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